Malatya Valisine Ziyaret

Malatya Valisi Mustafa Toprak, ata sporlarına önem verilmesi ve unutulmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak, Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü Derneği Başkanı Malik Dinç ve kulüp üyelerini makamında kabul etti.



Toprak, ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Dinç'e ata sporlarına verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.



Geçen yıl Drejan Köylerini Geliştirme Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen, "Yama Dağı Yayla Şenliği" cirit yarışmasını izlediğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Anadolu'da yüzyıllardır oynanmış olan ve halen bazı bölgelerde oynanan cirit yarışmasının güzelliklerini hep birlikte izledik. Yarışma at üzerinde ve sırıkla oynanırken diğer oyunlardaki gibi rakibini yakaladığı noktada vurarak puan almak yerine vurmaktan vazgeçip bağışladığı için puan alınan güzel bir ata sporu. Okçuluk ve diğer ata sporlarımızda hep bu güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Sanırım başka hiçbir spor dalında böylesine sportmenlik ve centilmenlik örnekleri çok fazla yoktur. Buda atalarımızın ve Peygamberimizin düşmanlarına bile şefkatle yaklaşmasından ve onlardan aldığımız örnek ve terbiyeden ileri geliyor. Bu yönü ile de baktığımızda bile ata sporlarımıza önem vermeliyiz ve unutulmaması için çaba göstermeliyiz."



Dinç ise unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarını Malatya'da canlandırmaya çalıştıklarını ve bunda da büyük bir ilerleme sağladıklarını ifade etti.



Malzeme ve altyapı konusundaki sıkıntılarını da dile getiren Dinç, Türk okçuluğu, matrak, tepük, mangala gibi geleneksel sporların yaşatılması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini böylelikle Türkiye'nin kültürel ve turizm açısından da tanıtımına katkı sunulmuş olacağını kaydetti.