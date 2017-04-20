Malatya Şehit Polis Köyünde Toprağa Verildi

Şehit polis köyünde toprağa verildi



TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olan Malatyalı polis Candaş Kaplan (26), Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Elazığ'daki uğurlama töreninin ardından aynı helikopterde şehit olan mesai arkadaşı Hasan Yıldırım'ın cenazesi ile birlikte dün Malatya'ya getirilen Candaş Kaplan bugün toprağa verildi. Dün Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından bugün Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirilen şehidin naaşı burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi.



Cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Gülbahar Kaplan'ın sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde şehidin asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan'da güçlükle ayakta durabildi.



Bu arada Akçadağ Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi olan acılı baba Mustafa Kaplan'ı telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da taziye dileklerini iletti.



Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) -



(Tür: Yurt)