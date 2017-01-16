Malatya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 22 öğretmenden 7'si tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlenmiş, 22 kişi gözaltına alınmıştı.