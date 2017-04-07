Malatya'da Yıldırımın Çarptığı Çoban Yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde çobanlık yapan 46 yaşındaki Cemal Doğan sürüyü otlatırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden Malatya UMKE ve 112 ekipleri yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Yaralı çobanın biran önce hastaneye kavuşturulması için bölgeye Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı yönlendirildi. Yaralı çoban daha sonra helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MALATYA