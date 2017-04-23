Malatya'da Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erdoğan Yılmaz (45) idaresindeki 23 HZ 752 plakalı minibüs, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Tecelli Sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.



Kazada, sürücü Erdoğan Yılmaz ile minibüste bulunan Nazife (41), Yeter (35), Esra (10), Nesrin (14) Fırat (12) ve Güler Yılmaz (5) yaralandı.



Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.