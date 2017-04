Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i yeni mesleğiyle şaşırttı

Ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakıp Bodrum masalını gerçekleştirdi



MUĞLA - Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum'da hayalindeki işi kurdu.

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşti. Küçük şirin bir mekan açan Akkaya 'Masal Mekan' adını verdiği işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup sohbet ediyor.



Hayalini gerçekleştirdi

Akkaya, İstanbul'un yoğunluğundan kaçtığını ifade ederek, "Bodrum'da masal anlatıyorum. Oyunculuğu masaya da çıkıp yapsam, sinemada da oynasan, dizide de oynasan oyunculuk oyunculuktur. Ben oyunculuğu çok seviyorum asla da bırakmayı düşünmem. Yeter ki o oyunculuk beni bırakmasın. Ama Bodrum'a taşındım bundan da çok mutluyum. İstanbul'da bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık ondan önce şehir hayatı çocukla birlikte zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli bir evde büyütmek istiyordum. Bodrum'a tatile geldik ve kaldık. Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki mekanı kurunca artık Bodrumlu oldum. Tabi Bodrum'da beni kabul ederse" şeklinde konuştu.



"Yerli diziler yersiz uzun"

Dizilerin çok uzun olduğunu da anlatan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok güzel diziler var ama ben çok az televizyon izliyorum çünkü çok uzun reklamlar var. Her uzun reklamda arkadaşlarımın çektiği o çileyi görüyorum. O kadar uzun sürelere yerli dizi çekilmesi yersiz uzun. Ben de o yüzden bir süre dizi sektöründe olmak istemiyorum. Dizilerin çok ağır şartları var o yüzden bir anne olarak onu kaldıracak durumda değilim. İnşallah birgün bizim de dizi sürelerimiz kısalır o zaman daha güzel işler çıkaracak muhteşem ekiplerimiz var. 2 saatlik bir işi 7 günde çeken şahane yönetmenler oyuncular var. Ellerinde imkanlar olsa muhteşem işler çıkaracağımıza eminim."



"Şirin rolü bana yapışmadı, yakıştı"

Mahallenin Muhtarları dizisindeki rolü hakkında da konuşan Esra Akkaya, "Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri bana yapışmadı ama çok yakıştı. Ben çok seviyorum, belki başka bir role bu kadar uzun süre ekranda olsaydım, ona belki üzülebilirdim. O zaman yapışmış hissederdim. Şirin karakteri o kadar güzel bir karakterdi ki onunla anılmaktan çok gurur duyuyorum. Herkesin hatırlıyor olması ve sevgi ile hatırlıyor olması çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.



"Hayallerimin mekanını açtım"

Bitez Mahallesinde açtığı mekanın hayallerindeki iş olduğunun altını çizen Akkaya, "Masal mekan farklı bir mekan oldu. Bu mekana ben neyi seviyorsam hepsini içerisine koymak istedim. Ben önce masal anlatmak istiyordum. Masal anlatırken güzelce yiyip içmek istiyordum. İnsanlarla bunu paylaşmak istiyordum. Tam bunları düşünürken ortağım Elif ile tanıştım. O da canının istediği yemekleri yapmak istiyordu. Bu şekilde bu mekan ortaya çıktı" dedi.



"Dizi teklifleri beklemiyorum"

Dizi teklifleri beklemediğini kaydeden Akkaya, "Dizi ve filmler için teklif beklemekten yana değilim. Bir anda aynı düşü kurduğumuz ortaklarımız çıka geliyorlar. Benim hayatımda hep öyle oldu. Bu yüzden teklif beklemiyorum. Hangi rolde oynamak istediğimi sorarsanız. Hem güldürmek istiyorum, zaman zaman bildiklerimi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



En çok kardeşlerini beğeniyor

Akkaya, en beğendiği oyuncularla ilgili yöneltilen soruyu da "Ben kardeşlerimin oyunculuklarını beğeniyorum ama kardeşlerim olduğu için değil gerçekten iyi oyuncular. Sarp ve Kaya Akkaya çok iyi oyuncular. Onları izlemekten hem çok keyif alıyorum, hem de gurur duyuyorum. Bir sürü genç oyuncuyu beğeniyorum ama en çok kardeşlerimi beğeniyorum" şeklinde yanıtladı.