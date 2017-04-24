Maç Sonu 3'lüsü Tosic'ten

Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Tosic, maç sonunda taraftarlara da 3'lü çektiren isim oldu. Lyon karşısında kaçırdığı penaltıyla yıkılan Tosic, Adanaspor karşısında oynadığı futbol ve 80. dakikada galibiyeti getiren golüyle alkış aldı. Maç sonunda tribünler takımı çağırırken, klasikleşen 3'lü Sırp oyuncudan geldi. Taraftarların çağırdığı Tosic, bütün stada 3'lü çektirdi.



TOSİC BU KEZ RAKİP KALEYE ATTI!



Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic, siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. 2 sezonda kendi kalesine 3 gol atan Tosic, Adanaspor maçında galibiyeti getiren golü kaydetti ve ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş'ın Adanaspor karşısında 3-2 kazandığı karşılaşmada galibiyeti getiren golü atan Tosic, siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Gençlerbirliği ve 6. haftada Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçlarında kendi kalesine gol atan Dusko Tosic, bu sezon da kendi ağlarını 1 kez havalandırdı. 19. haftada Vodafone Arena'da oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında rakibin tek sayısına imza atan Sırp futbolcu, bu kez golü rakip ağlara göndermeyi başardı ve Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.



(Bozhan Memiş /İHA)