Maç Öncesi Kitap Okuyorlar

Bigadiç ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulübü, futbol eğitimi verdiği minik öğrencilere, maç öncesi kitap okutuyor.



8-9 yaş grubu öğrencileri futbolla tanıştıran Bigadiçspor Kulübü, maç öncesi kitap okuma saati belirleyerek öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını da sağlıyor.



Bigadiçspor Kulübü Koordinatörü Recep Saylak, yaptığı açıklamada, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında etkinliği yürüttüklerini belirtti.



Bu kapsamda geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Saylak, okuyan bir gelecek için çabalamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.