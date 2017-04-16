Lyon'u Quaresma Yıkacak!

Lyon rövanşına odaklanan Beşiktaş'ta tek hedef zafer... Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi takımın psikolojik durumuyla çok yakından ilgileniyor.



AŞIRI MOTİVASYON UYARISI



İlk maçta yaşananlar nedeniyle futbolcularının baskı altında kalmaması için özel özen gösteren tecrübeli hoca, herkesle adeta psikolog gibi ilgileniyor. Aşırı motivasyonun böyle maçlarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünen Güneş, "Lyon'da yaşananları unutun. Sadece bu maça odaklanın" uyarısını yapıyor. Beşiktaş bugünden itibaren rövanşın taktik çalışmalarına start verecek.



TÜM GÖZLER QUARESMA'DA



Sakatlığı nedeniyle Fransa'daki maçta forma giyemeyen Ricardo Quaresma rövanş öncesi çok hırslı... Ağrıları tamamen geçen Portekizli futbolcunun perşembe günü göstereceği performans merakla bekleniyor. Teknik direktör Güneş de Quaresma ile özel olarak görüşerek yıldız ismi rövanşa hazırlıyor.



(Takvim)