Lüleburgaz'da "Türk Sanat Müziği" Konseri

Lüleburgaz Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Türk Sanat Müziği" konseri verildi.



Reng-i Ahenk Kültür ve Sanat Derneği tarafından Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'nde verilen konseri Şef Mete Şentürk yönetti.



Şentürk, konserin ardından yaptığı konuşmada, dinleyicisinin ayağına giden bir orkestra olduklarını söyledi.



Konserlere gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şentürk, konsere katılanlara teşekkür etti.



Yaklaşık 2 saat süren konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.