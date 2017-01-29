Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası gururla sunar Lüküs Hayat…
Lüküs Hayat
Müzikal 2 perde
Yazan: Ekrem Reşit REY
Müzik: Cemal Reşit REY
Şarkı Sözleri: Nazım Hikmet RAN - Ekrem Reşit REY
Yöneten: Haldun DORMEN
Orkestra Şefi: Aytuğ ÜLGEN
Koreograf: Selçuk BORAK
Dekor Tasarım: Barış DİNÇEL
Kostüm Tasarım: Tülay KALE
Işık Tasarım: Ersen TUNÇÇEKİÇ
Yönetmen Yard: Mete AYHAN
Reji Asistanı: Didem Seçil ÜNER
OYNAYANLAR
Devrim Özder AKIN
Elçin TEZCAN
Berkay AKIN
Elif Melda YILMAZ HATİPOĞLU
Ali EYİDOĞAN
Gamze DEMİRER
Mehmet Özgür ONAN
Ezgi COŞKUN
Başak Boran OKSAL
Sermet YEŞİL
Emir Murat İZCİ
Elif Savran PERK
Bilge CEZAYİRLİ
Korel CEZAYİRLİ
Pınar BEKAROĞLU
Serhat ONBUL
Kaynak: Etkinlik.io