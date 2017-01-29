Lüküs Hayat

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası gururla sunar Lüküs Hayat...Lüküs HayatMüzikal 2 perdeYazan: Ekrem Reşit REY Müzik: Cemal Reşit REYŞarkı Sözleri: Nazım Hikmet RAN - Ekrem Reşit REYYöneten: Haldun DORMEN Orkestra Şefi: Aytuğ ÜLGENKoreograf: Selçuk...

Lüküs Hayat

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası gururla sunar Lüküs Hayat…

Lüküs Hayat

Müzikal 2 perde

Yazan: Ekrem Reşit REY 

Müzik: Cemal Reşit REY

Şarkı Sözleri: Nazım Hikmet RAN - Ekrem Reşit REY

Yöneten: Haldun DORMEN 

Orkestra Şefi: Aytuğ ÜLGEN

Koreograf: Selçuk BORAK

Dekor Tasarım: Barış DİNÇEL 

Kostüm Tasarım: Tülay KALE 

Işık Tasarım: Ersen TUNÇÇEKİÇ

Yönetmen Yard: Mete AYHAN

Reji Asistanı: Didem Seçil ÜNER

OYNAYANLAR

Devrim Özder AKIN

Elçin TEZCAN

Berkay AKIN

Elif Melda YILMAZ HATİPOĞLU

Ali EYİDOĞAN

Gamze DEMİRER

Mehmet Özgür ONAN

Ezgi COŞKUN

Başak Boran OKSAL

Sermet YEŞİL

Emir Murat İZCİ

Elif Savran PERK

Bilge CEZAYİRLİ

Korel CEZAYİRLİ

Pınar BEKAROĞLU

Serhat ONBUL

Kaynak: Etkinlik.io

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