Lüks Otomobil İçin Son 1 Hafta!

Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi Tekira AVM, 8.yılına özel ardı ardına düzenlediği araç kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.



Geçtiğimiz Kasım ayında Jeep Renegade marka aracı, Elvan Kumak isimli talihliye teslim eden Tekira AVM, hemen ardından son model bir Alfa Rome Giulietta araç kampanyası başlattı. 01 Kasım 2016 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında devam eden kampanyada her 100TL'ye bir çekiliş hakkı veriliyor. 100 TL ve üzeri alışveriş yapan Tekira kart sahipleri, fiş/faturalarını danışma masasında onaylatarak çekilişe katılmaya hak kazanıyor. Kampanyanın bitmesine son 1 hafta kala, Tekira ziyaretçileri kampanya masası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



03 Şubat Cuma günü saat 15.00'da alış veriş merkezinin giriş katta noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile lüks aracın talihlisi belli olacak. - TEKİRDAĞ