Lukas Podolski İçin Kader Haftası

FutbolArena Özel - Galatasaray'da Lukas Podolski'nin Çin'e transferi adına en kritik haftaya girildi.



Alman yıldızın menajeri Nassim Touhiri'den de Galatasaray yönetimine sürpriz bir telefon geldi.



Faslı menajer Galatasaray'ın 20 Ocak'a kadar transferinin netleşmesini istediği oyuncusu Podolski'ye Beeijing Gouan dışında Çin'den 2 kulübün daha talip olduğu bilgisini verip, "Kulüpler ve tekliflerle bire bir ilgileniyorum. Sadece Beeijing Gouan'ın teklifine bağlı değiliz. Bu hafta netleşecek" diyerek haber beklemelerini istedi.



Podolski ise Çin'e gitmek adına talep ettiği ücreti 10 milyon euro olarak yöneticilere açıklamıştı.