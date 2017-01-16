Lübnan'ın Çöpleri Hava Trafiğine Tehdit

Lübnan'da çöp krizine çözüm olarak başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı yakınında açılan Costa Brava atık toplama merkezine gelen martılar, hava trafiğini tehdit ederken, Lübnanlı yetkililer tarafından uygulanan avcıların kuşlara ateş açması çözümü ise çevrecilerin tepkisini çekti.



Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla ülke sokaklarında toplanamayan atıklar, geniş çaplı halk protestolarına sebep oldu. Yeni çöp toplama alanlarının açılması ile kriz çözüldü. Ancak Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nın yanında açılan Costa Brava çöp toplama alanı, çevresinde biriken martılar nedeniyle şimdi de hava trafiğini tehdit etmeye başladı.



Yaklaşık 10 bin fit (3 kilometre) yüksekliğe kadar çıkabilen martılar, iniş kalkış sırasında uçaklar için tehdit oluşturuyor. Lübnan'ın havayolu şirketi Middle East Havayolları, kuşlara avcılar tarafından ateş açılmasını çözüm olarak sundu. Hafta sonunda, avcıların havalimanı yanındaki kuşlara ateş ettiği görüntüler, hayvan hakları ve çevrenin korunmasını savunan grupların tepkisini çekerken, ülkede yeni bir tartışmaya yol açtı.



"Ya uçakları koruyacaksınız ya da kuşları, seçim yapmanız lazım"



Çöp toplama merkezinin bulunduğu sahilde kuşları kovalamak için tüfekleriyle bekleyen avcılardan Daniel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün geldiğimizde binlerce kuş vardı. Şimdi bakarsanız hiçbiri kalmadı. Middle East uçaklarını ve Lübnanlıları korumak için gönüllü olduk. ya uçakları koruyacaksınız ya da kuşları, seçim yapmanız lazım." dedi.



İsminin gizli kalmasını isteyen ve Beyrut havalimanını kullanan bir pilot ise geçen hafta boyunca iniş kalkışlarda çok sayıda martıyla karşılaştığını ve 3 kilometreye kadar yükselen martıların havayolu trafiğine "ciddi" tehdit oluşturduğunu söyledi.



"Çöp toplama merkezi göç eden diğer kuşları da çekecek"



Öte yandan, Lübnan Çevreci Hareketi Başkanı Paul Ebu Raşid, Lübnan'ın Avrupa'dan Afrika'ya ve aksi yönde göç eden 400 tür kuşun rotası üzerinde olduğunu ifade etti.



Martıların kışın Lübnan'da kaldığını belirten Raşid, çöp toplama merkezinin, göç eden diğer kuşları da çekeceğine ve hava trafiğini tehdit etmeye devam edeceğine dikkati çekti.



Lübnan'da bir mahkeme, geçen hafta kuşların havayolunu tehdit etmesi nedeniyle Costa Brava çöp toplama alanına çöp dökülmesinin durdurulmasına hükmetmişti.



Lübnan ulusal havayolu Middle East Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet el-Hut da "İnsanların hayatı kuşlardan daha önemlidir." açıklamasını yaparak önlemleri savunmuştu.



İçişleri Bakanı Nihad Meşnuk ve Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Joseph Fenianos'un bugün akşam saatlerinde konuyu görüşmek üzere bir araya geleceği bildirildi.