Lübnan 2017 Kriz Müdahale Planı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkedeki Suriyeli sığınmacı yoğunluğunun getirdiği yükle mücadele edebilmek için uluslararası toplumdan Lübnan'a daha fazla destek olmasını istedi.



Başkent Beyrut'taki Başbakanlık binasında, Lübnan 2017 Kriz Müdahele Planı etkinliğine Lübnan hükümetinden bakanlar, milletvekilleri, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve farklı ülkelerden diplomatik temsilciler katıldı.



Etkinlikte konuşan Hariri, altı yıl önce "acil durum" diye isimlendirilen durumun bugüne gelindiğinde Lübnan için "siyasi, ekonomik ve güvenlik" sonuçları doğuran "ağır bir kriz hali aldığını" söyledi.



Hariri, "Lübnan, kurumlarına ve altyapısına yeterli uluslararası destek sağlanmaması durumunda krizin yükünü kaldıramaz. Lübnan'ın sığınmacı kriziyle mücadele edebilmesi için gelecek üç yılda 8-10 milyar dolara ihtiyacı var." dedi.



BM Lübnan Özel Temsilcisi Sigrid Kaag ise, Lübnan'ın "mültecilerle sergilediği beraberliğin övgüyü hakettiğini" ifade etti.



BM Lübnan İnsani İşler Koordinatörü Lazzarini de BM'nin "bu yıl Lübnan'daki 1,9 milyon kişiye insani yardım ve 2,2 milyon insana hizmet sağlamak için 2,8 milyar dolar yardım çağrısı yaptığını" dile getirdi.



Lübnan ve BM Suriyeli mültecilerin yol açtığı ekonomik yük ve mültecilere insani yardım için 2016 yılında toplam 2,48 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.



Lübnan yaklaşık dört milyonluk nüfusuyla, BM rakamlarına göre, bir milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ülkede mültecilerin getirdiği yük işsizlik gibi sorunların artmasına yol açarken çöp, elektrik ve su gibi temel altyapı hizmetleri üzerinde baskı oluşturuyor.