Lösev İyilik Tırı' Eskişehir'de

LÖSEV, "Anadolu'ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı" projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.



19 Nisan tarihinde Eskişehir'den başlayan LÖSEV Tırı, LÖSEV'e kayıtlı Eskişehir aileleri ile Espark önünde buluşarak lösemi ve kanser hastaları ile ailelerine yardımları yerinde ulaştırdı. Kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi yüzlerce farklı desteğin yer aldığı LÖSEV Tır Etkinliği için Eskişehir LÖSEV Sorumlusu Meltem Durulgan; "LÖSEV Türkiye'nin her noktasındaki ailelerine köy köy, şehir şehir dolaşarak yardımlar götürüyor. 1998 yılında başlattığı hizmet yarışına her gün bir yenisini ekleyerek, hasta ve ailelerinin yanında durmaya devam ediyor. LÖSEV İyilik Tırı bu amaçla yola çıkarak Anadolu'da bulunan hasta ve ailelerine, Türk halkının bağışlarını ulaştırıyor. LÖSEV Yardım Tırı'nda kıyafetten temizlik malzemesine, kuru gıdadan et ürünlerine, mobilyadan bisiklete kadar çocuklar ve aileler tüm ihtiyaçlarını özgürce seçebiliyorlar. Tır çalışması gönüllüler, bağışçılar ve katkı sağlayan duyarlı firmaların işbirliği ile hayata geçiriliyor. Tüm destekçilerimize LÖSEV adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Anadolu yollarında, en uzak şehirlerden en uzak köylere kadar ulaşmanın ve oradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunun yaşandığı, 19 Nisan 2017 tarihinde Eskişehir'de başlayan proje yarında Kütahya'da devam edecek. LÖSEV Yardım Tırı'nda gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulunuyor. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre, gönüllerince seçebiliyor. - ESKİŞEHİR