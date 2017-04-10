Lombardia Bölgesi Yemekleri da Mario'da
Da Mario, İtalya'nın farklı bölgelerine ait geleneksel yemeklerden oluşan özel mönüler sunmaya devam ediyor.
Da Mario, İtalya'nın farklı bölgelerine ait geleneksel yemeklerden oluşan özel mönüler sunmaya devam ediyor. İtalyan lezzetlerini sevenler için bu kez Milano'nun da içinde yer aldığı Lombardiya bölgesine özgü mönü hazırlanmış.
Kaynak: Dunya.com
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