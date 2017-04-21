Lg G6, N11.com'da Satışta

LG Electronics'in Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017'de tanıttığı yeni ürünü LG G6, e-ticaret platformları arasında "ilk kez" n11.com'da satışa açıldı.



n11.com açıklamasına göre, LG Electronics'in MWC 2017 etkinliğinde 31 farklı ödül kazanan yeni amiral gemisi LG G6, n11.com'da satışa sunuldu.



Suya ve toza dayanıklı yapıda, astro black, ıce platinum ve mystic white renk seçeneklerine sahip cihaz, arka yüzeyindeki parmak izi sensörüyle dikkati çekiyor. 5,7 inç boyutlu ekranda QHD+ çözünürlük ve FullVision teknolojisi ile gelen telefon, 18: 9 görüntü oranıyla rakiplerinden ayrılıyor.



LG G6, n11.com'da 3 bin 649 liradan satışa sunuluyor.



Gücünü Snapdragon 821 işlemcisinden alan LG G6, 4 GB RAM, Adreno 530 GPU, 32 ve 64 GB depolama seçenekleri, microSD kart desteği ve 3300 mAh batarya kapasitesine sahip. 100 derece geniş açılı selfie'lere imza atan 5MP'lik ön kamera, 13 MP'lik çift arka kamera, üç yönlü OIS ve lazer otofokus ile birlikte gelen cihaz ile çift kamera sayesinde 125 dereceye varan geniş açılı fotoğraflar çekilebiliyor.