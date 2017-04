Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi, seyirciyle buluşuyor.



Nedim Saban tarafından sahneye büyük başarıyla taşınan Leyla'nın Evi oyununda, Roxy rolündeki başarısıyla adından söz ettiren, sesi ve fiziğiyle kitleleri büyüleyen, Vasfi Rıza Zobu Ödülü, 2011 Afife Jale Ödülleri (müzikal dalında) ve Sadri Alışık Ödülü Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçilen Ayça Varlıer'in ardından, Celile Toyon, oyundaki Leyla karakteri ve Çınar Ağacı filmindeki rolüyle Küçükçekmece Belediyesi tarafından yılın örnek annesi ve kadın oyuncusu seçildi.



Bir yalının el değiştirmesinden yola çıkarak kuşak çatışmalarının anlatıldığı oyunda, Livaneli'nin eski İstanbul şarkıları ile Ayça Varlıer'in yorumladığı yeni hip hop tarzı müzikler hoş bir çelişki oluşturuyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Kenter Tiyatrosu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi No: 9



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Leyla'nın Evi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır