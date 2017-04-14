Levent Yüksel

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 14 Nisan'da sizlerle buluşuyor.

Levent Yüksel

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 14 Nisan'da sizlerle buluşuyor.

Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Jolly Joker İstanbul

Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi

Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Levent Yüksel

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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