Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 14 Nisan'da sizlerle buluşuyor.



Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Jolly Joker İstanbul



Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Levent Yüksel



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır