Levent Yüksel
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 14 Nisan'da sizlerle buluşuyor.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 14 Nisan'da sizlerle buluşuyor.
Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Jolly Joker İstanbul
Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi
Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Levent Yüksel
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io