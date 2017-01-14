Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 14 Ocak'ta Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle buluşuyor.



Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.