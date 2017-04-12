Levent Üzümcü'den Videolu Çağrı

Oyuncu Levent Üzümcü, herkesi vereceği oyuna sahip çıkmaya çağırdı.Referanduma sayılı günler kala insanlar tercihlerine karar verirken, bir yandan da verecekleri oyların güvenliği konusunda düşünmeye başladı. Tercihlerinin karanlık eller tarafından değiştirilmemesi adına sandık başlarında duracak kişilerin görevleri daha büyük önem kazanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de bir video çekerek insanları sandık başında durarak oylarına sahip olmaya davet etti. İşte Üzümcü'nün 'Memleketi seven defansa gelsin' sözlerini sarf ettiği video...