Levent Şahin: "Önemli 1 Puan Aldık"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Fenerbahçe maçını değerlendirerek, "Önemli 1 puan aldık. Puan veya puanlar aldığımız sürece istediğimiz yere geleceğiz" dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Levent Şahin, Osman Yereşen Tesisleri'nde kaleci Charles Itandje ile birlikte antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi.



"Sonuçta önemli 1 puan aldık"



Berabere biten Fenerbahçe maçını değerlendiren Teknik Direktör Şahin, "Geride kalan bir maç. Bizim için çok önemli bir puan. Oyuna baktığımızda istediklerimizi tam olarak yansıtamamakta çünkü ben oyuncuların kapasitesini içlerindeki hırsı biliyorum. Oyunun belli bölümlerinde daha kontrolü elde tutan takım görüntüsü verdik. Son 20 dakika da normal bir oyun görüntüsü verdik. Sonuçta çok önemli 1 puan aldık. Puan veya puanlar aldığımız sürece istediğimiz yere geleceğiz" dedi.



"Başlangıç ve bitişimiz Fenerbahçe maçı"



Deplasmanda oynayacakları her maçta puan veya puanlar almak istediklerini ifade eden Şahin, "Bununla birlikte oynadığımız oyunun üstüne katarak devam edeceğiz. Başlangıcımız Fenerbahçe maçıydı bitişimizde Fenerbahçe maçı" diye konuştu.



Öte yandan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, transfer konularına da cevap vermeyerek, taraftarların takımı desteklemelerini çok beğendiğini belirtti.



Adanaspor'un kalecisi Charles Itandje ise, "Hepimiz için çok iyi bir sonuç oldu. Böyle devam etmesi gerekiyor hepimizin" şeklinde konuştu.



Bu arada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Adanaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-beyazlılar, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde 2 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı orta ve şut çalışması yaparak tamamladı. - ADANA