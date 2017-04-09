Lens, Sunderland Küme Düşerse Fenerbahçe'ye Gelmek İçin UEFA'ya Gidecek

Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralık gelen, takımın en çalışkan ve fedakar oyuncusu olarak öne çıkan Jeremain Lens'in, önümüzdeki sezon da sarı-lacivertli takımda oynaması için girişimler sürüyor.

KÜME DÜŞECEK OLMASI UMUTLANDIRDI

Sezon ortasında İngiliz kulübünün şartlarının çok net olması ve 10 milyon Euro'nun altına düşmemesinden dolayı bekleme kararı alan yönetim, Sunderland'in küme düşme hattından kurtulmasının son derece zor olmasıyla umutlandı.

UEFA'NIN KAPISI ÇALINACAK

UEFA, küme düşen takımlarda oynayan oyuncuların başka takıma transfer olmak istemeleri halinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda kararları genel olarak oyuncunun talebi doğrultusunda veriyor. Lens ve F.Bahçe yönetimi de eğer Sunderland zorluk çıkarırsa UEFA'nın kapısını çalmaktan kaçınmayacak.

'BURADA MUTLUYUM'

Dick Advocaat sayesinde Kanarya'ya gelen ve babasını kaybettikten sonra kulüpten gördüğü samimi yaklaşımdan çok etkilenen Hollandalı oyuncu, önümüzdeki sezon kulüpte kalmak istediğini yönetime iletti. Öyle ki sezon sonu F.Bahçe'den ayrılacağını açıklayan Advocaat'la da dertleşen tecrübeli oyuncu, "Burada mutluyum ve seneye daha büyük hedeflere bu kulüpte ulaşacağımıza inanıyorum" sözlerini kullandı.

Lens'in bonservisini almak isteyen yönetim, sezon başı kampına kadar bu transferi çözmek istiyor. Ancak bir orta yol bulma konusunda zaman ilerlerse 1 yıl daha kiralama formülü tekrar devreye girecek.

(Vatan)