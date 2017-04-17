Lefkoşa)- KKTC'de Referandum Sevinci

- KKTC'de referandum sevinci



LEFKOŞA - Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini öngören referandum sonuçları Türkiye'de netleşmeye başlaması ile birlikte KKTC' de yaşayan AK partili seçmenler sonuçları coşku ve sevinçle karşıladı.

İHA mikronlarına düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, "Çok mutluyuz baş komutanımız geliyor, Allah'a bin şükürler olsun. CHP'ciler de hayırcılar da hepsi bizim kardeşimizdir. Hepsini seviyoruz" dedi.

Sevincini dile getiren vatandaşlar, "Halkımız kazandı terör örgütlerinin bütün şer odaklarının birleştiği noktada halkımızın kazandığını düşünüyorum. Hakkımız da hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Rabbim onlara engel oldu, bizim yanımızda oldu. Buna inanıyorum biraz buruk bir zafer oldu ama netice itibari ile biz kazandık, millet kazandı, İslam kazandı. Başkanlık gelecek" dedi. Diğer vatandaşlar, "Kazanan kardeşlik oldu. Evet çıktı çok mutluyuz başka bir şey demek istemiyorum. Bir diğer Ak partili ise "Evet çok mutluyuz, çok gururluyuz, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar araçları ile uzun kuyruklar oluşturarak kent merkezlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları ile sevinçlerini dile getirdiler.