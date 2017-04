Le Pen Taraftarları Sonuçları Sevinç Çığlıkları Atarak İzledi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalmayı garantileyen Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in destekçileri sonuçları sevinç çığlıkları atarak izledi.



Mairne Le Pen de başkent Paris yerine ülkenin kuzeyinde bulunan Hénin-Beaumont'da olmayı tercih etti.



Ulusal Cephe Partisi (Front National) taraftarları, sevinçlerini şu ifadelerle dile getirdi:



"Elbette onu destekliyoruz. İkinci tura kaldı, bu yüzden çok mutluyuz. Fransızlar, Fransa'yı içinde bulunduğu durumdan kurtaracak yegane alternatifin Marine olduğunu anlamalılar"



"Marine kazandı heyecanlıyım. Elbette ikinci tur seçimlerini bekliyoruz. Eğer birileri işi karıştırmazsa bu iş tamam demektir. Ama herkes ona karşı mücadele ederse kendisinden nasıl kazanmasını bekleyebilirsiniz ki?"



Supporters of French far-right FN party candidate Marine Le Pen dance in Henin-Beaumont, northern France #France2017 pic.twitter.com/sPqEGrRWXb— AFP news agency (@AFP) April 23, 2017



Bu arada aşırı sağcı, göçmen ve Avrupa Birliği karşıtı Marine Le Pen'in neden Paris'te değil de Hénin-Beaumont'da olduğunu kentin Belediye Başkanı Steve Briois şu sözlerle açıkladı:



"Diğer tüm adaylar seçimin ilk turunun akşamını Paris'te geçirmeyi tercih ettiler. Belki de orayı Fransa'nın, Avrupa'nın ya da dünyanın merkezi kabul ediyorlar. Fakat biz kırsalda bulunan, Fransa'nın unutulmuş şehirlerine ulaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu da elitlerden ziyade halka yakın olmak meselesidir"



Henin-Beaumont'da bulunan Euronews muhabiri Olivier Peguy'a kulak veriyoruz:



"Ulusal Cephe, her seçimde bir öncekine nazaran gücüne güç katarak ilerliyor ve Fransız siyaset sahnesine kök salıyor. Marine Le Pen'in partisinin militanları şimdi yeni bir kilometre taşına – yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda zafere ulaşma ümidi taşıyor. Sonucu 7 Mayıs'ta öğreneceğiz"



