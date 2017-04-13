Lapseki'de Referandum Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanlıkları tarafından referandum çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanlıkları tarafından referandum çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer önderliğinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, il genel meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri sanayi esnafını ziyaret ederek evet oyu için destek istediler. Köy çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Özer "16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Referandumu hakkında açıklamalarda bulunduk. Anayasa değişikliklerinin ülkemize ve milletimize istikrar getirmesi dileği ile evetleri çoğaltıyoruz" dedi.



CHP ilçe teşkilatı köy çalışmalarını sürdürüyor



Lapseki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren beraberinde ilçe örgütü ve teşkilat üyeleriyle birlikte köy ziyaretlerine devam ediyor. İlçe Başkanı Özeren tüm köylerdeki çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek, "Son olarak Suluca, Kemiklialan, Kocaveli bir öncesinde Eçialan, Balcılar, Taştepe, Alpagut köylerimizde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. 'Hayır' dememizin gerekçelerini köylülerimize anlattık. Ülkenin geleceği için destek istedik. İnşallah 17 Nisan günü ülkemiz adına hayırlara vesile olur" diye konuştu. - ÇANAKKALE