Kuveyt Türk, "Katılım"Daki İlk Sözleşmesini Yaptı

Katılım Emeklilik, binin üzerinde çalışanı olan şirketler için başlayan otomatik katılımın ilk anlaşmasını Kuveyt Türk ile gerçekleştirdi.



Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının ilk günü gerçekleştirilen anlaşmayla 5 bin 500 çalışanı bulunan Kuveyt Türk, otomatik katılım için Katılım Emeklilik ile anlaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "2017 yılına girilmesiyle start verilen otomatik katılımda dün önemli bir anlaşmayı yapmanın gururunu yaşadık. Tüm Kuveyt Türk çalışanlarının otomatik katılım işlemlerini başarıyla tamamladık. Teknik ve altyapı hazırlıklarımızı 2016 yılı boyunca sürdürerek tamamlamıştık. Şimdi ise ilk meyvesini görmüş olduk. Katılım Emeklilik, bir seferde bu ölçekte bir toplu katılımı gerçekleştirerek sektöre de örnek oldu." ifadelerini kullandı.



2017'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımda toplam 250 bin yeni sözleşmeye ulaşarak yüksek büyüme hızını sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Sincek, kurumlara olduğu kadar bu süreçte çalışanlara da BES'in avantajlarının iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.



Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Otomatik katılım, BES için çok önemli bir aşama. Tasarrufa dayalı bir gelecek planlamanın önemini bu aşamada iyi anlatmamız gerekiyor. Otomatik katılımda da, diğer emeklilik basamaklarında olduğu gibi başlangıç tarihi en önemli unsur. Sistem başlarken sisteme girmiş olmak ve düzenli katkı payı ödemek ileride pozitif anlamda katılımcıya çok fazla kazanım sağlayacaktır. Henüz otomatik katılımın birinci aşamasındayız ancak bu ilk adımdaki başarı daha sonra gelecek aşamaları da etkileyecek. Bu nedenle bu fırsatı iyi çalışıp çok iyi değerlendirmeliyiz. Tasarruf oranlarımızı artırmak için kazanılacak bu ivmeyi iyi kullanmamız gerektiğine inanıyorum."