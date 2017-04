Sur ilçesi'nde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşa gül dağıtıldı.



Partililer, esnaf ve vatandaşlara "Her güle bir salavat" sloganıyla gül takdiminde bulunurken vatandaşlar da salavat çekti.



HÜDA PAR Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Yasin Dursun, yaptığı açıklamada, bununla Hazreti Muhammed'in hayatını vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını söyledi.



Nisan ayı geldiğinde her yerde coşku içerisinde Kutlu Doğum Haftası'nın kutlandığını vurgulayan Dursun, şunları kaydetti:



"Maalesef Sur ilçesi büyük bir yıkım yaşadı. Buraya gelip gülleri takdim ettiğimiz zaman bir nebze olsun yüzleri gülüyor. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Peygamber Efendimiz'i anlatmak büyük bir şereftir. Aylar önce burada silah sesleri vardı ve milletin psikolojisi de bozulmuştu. Burada yaşayan kardeşlerimiz silah seslerini duymaktansa gülleri görsünler. Gönülleri hoş olsun, düşünce ve fikirleri Peygamber Efendimizin hayatını oluştursun."