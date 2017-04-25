Muş İl Müftülüğünün Kutlu Doğum Haftası nedeniyle "Hz. Peygamber (S.A.V) ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Muş Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi konferans salonunda kadınlar için düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Uzmanı Dr. Laima Levent konuşmacı olarak katıldı.





Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Hz. Muhammed'in (S.A.V) lakabının "Emin" olduğunu anımsatarak, tüm insanlığın Hz. peygamberi örnek alması gerektiğini söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı Dr. Laima Levent de, bu sene kutlu doğum temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:



"Güvenin aslında bütün dünya için çok büyük bir sorun olduğunu biliyoruz. Hemen yanı başımızda Irak'ta, Suriye'de gerçekten çok haksız çok korkunç bir savaşın karşısında Müslümanlar aslında büyük bir güvensizlik içerisinde olduğunu görüyoruz.



Bu güven ortamının olmamasından dolayı orada yaşayan Müslümanların canları, malları, dinleri güven içerisinde yaşama imkanı bulmadıklarından dolayı şu anda 3 milyonu aşan Suriyeli vatandaş bizim ülkemize sığınmış durumda. Güvenin aslında ne kadar önemli olduğunu herhalde en iyi bilen toplum Türkiye toplumudur diye düşünüyorum."