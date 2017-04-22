Yahşihan ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Belediye Başkanlığına ait Aile Parkı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşu ve Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.



İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doç. Dr. Mevlüt Erten, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



Çocukların yaptığı semazen gösterisinin yer aldığı programda, Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Zeynep Yıldız'a hediye verildi.



Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Yahşihan Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Albay Ali Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş, kurum müdürleri ile vatandaşların katıldığı program, etli pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.