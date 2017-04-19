Oltu ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Efkan Ala Kültür Evi'nde düzenlenen programda, Kutlu Doğum Haftasının önemini anlattı.



Bayraktutan, "Peygamberimizin doğum gününü sizler ile kutlamaktan son derece mutluyum. Millet olarak biz hep Peygamber efendimizi farklı sevmişiz. Tarihimize bakın ilhamını Hz. Peygamberden almayan hiçbir şair büyük şair olmamıştır." dedi.



Bayraktutan, konuşmasının sonunda programa katılanlardan Peygamber Efendimizin hayatını okumalarını istedi.



Programda, Kutlu Doğum konulu sunum yapıldıktan sonra ilahiler şiirler okundu ve dua yapıldı.



Bayanların yoğun ilgi gösterdiği programa, ilçe Kaymakamı Şenol Turan, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Toprak ve Osman Coşkun ile çok sayıda vatandaş katıldı.