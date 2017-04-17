Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Bandırma'da etkinlik düzenlendi.



Bandırma Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bandırma Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara gül dağıtıldı.



İhsaniye Camii 6 yaş grubu Kuran Kursu öğrencilerinin İstiklal Marşı ve şiirler okuduğu etkinlikte, öğrencilerin sema gösterisini izleyenler uzun süre alkışlandı.



Etkinlik, Haydarçavuş Camii'nde okunan mevlid ile sona erdi.



Programa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Recep Cansu ile ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri katıldı.