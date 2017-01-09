Kütahya'daki Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kütahya'daki ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap bir evin mutfağında yangın çıktı.



Kısa sürede olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.



Evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Söğütgülü, yangının mutfak tüpünün devrilmesi sonucu çıktığını ifade etti.



Söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yangın nedeniyle tek katlı ahşap evde maddi hasar oluştu. (EFE) - KÜTAHYA