Kütahya'da Otizmli Çocuklar Yararına Resim Sergisi

UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ödüllü vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın torunu 6 yaşındaki Sıtkı Olçar Buharalı'nın yaptığı resimler, çini sanatçısı annesi Nida Olçar'ın desteğiyle otizmli çocuklar yararına açılan sergide yer aldı.



Çini sanatçısı anne Nida Olçar, kentteki bir alış veriş merkezinde açılan sergide yaptığı konuşmada, otizme dikkat çekmek adına, oğlunun yaklaşık 2 yıldır yapmış olduğu resimleri bir sergi ile değerlendirmek istediklerini söyledi.



Sergideki resimlerin otizmli çocuklar yararına satılacağını dile getiren anne Olçar, "Oğlumun yapmış olduğu resimleri evde biriktiriyoruz. Bu haftanın otizm farkındalık haftası olmasından dolayı biz bu sergiyi planladık. Oğlumun bu sergide yaklaşık 120 resmi bulunuyor. Sergide aynı zamanda otizmli çocukların da yapmış olduğu resimler var. Sergimizde elde edeceğimiz geliri otizmli çocuklar için kurulan derneğe bağışlayacağız. Sergimize destek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kütahya Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nigar Çelik de gösterdiği duyarlılıktan dolayı Nida Olçar'a ve resimleri ile destek olan Sıtkı Olçar Buharalı'ya teşekkür etti.



Resimlerin yapılışını anlatan 6 yaşındaki Sıtkı Olçar Buharalı da, "Otizmli arkadaşlarımız için bu sergiyi açtık" dedi.





Açılışa, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Vural Kavuncu'nun yanı sıra çok sayıdaki davetli ile vatandaşlar katıldı.