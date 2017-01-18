Kütahya'da Fetö/pdy Davası Başladı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1'i tutuksuz, 5'i tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar; H.Y., F.A., D.K., S.Ö., S.K., tutuksuz yargılanan F.K., sanık avukatları ve yakınları katıldı.



Sanıklardan sağlık teknisyeni H.Y., "Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Meslekten neden ihraç edildiğimi bilmiyorum. Teknolojiyle aram yoktur ve teknolojik özürlüyüm. ByLock nedir bilmiyorum. Telefonuma da böyle bir şey yüklemedim" dedi.



Diğer tutuklu sanıklar Simav ilçesinde görev yapan din görevlisi F.A. ve D.K. de kendileriyle husumeti olan kişilerin iftirasına maruz kaldıklarını, FETÖ üyesi olmadıklarını dile getirerek, haklarındaki suçlamaları reddettiler.



Bir sanık tahliye edildi



Tutuklu sanık S.K. ise Simav ilçesinde sağlık personeli olduğunu ifade ederek, "FETÖ üyesi olduğum yönünde hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Çalıştığım kurumdaki bazı kişilerin iftiralarından dolayı buradayım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.



Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirme sonucunda S.K.'nin yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmasına, eşi F.K.'nin adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.



Duruşmalar, 13 Mart tarihine ertelendi. - KÜTAHYA