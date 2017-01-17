Kütahya Barosu'na Taze Kan

Kütahya'da staj dönemini tamamlayan 4 avukat, düzenlenen törenle avukatlık cübbesi giydi.



Zübeyir Çetinkaya, Bilal Kocaağa, Serhet Kılıç ve Kazım Demirtaş, ek bina baro odasında düzenlenen törenle yeminlerini ederek, avukatlığa başladılar.



Avukatlık yeminlerini eden Çetinkaya, Kocaağa, Kılıç ve Demirtaş, ruhsatnamelerini Baro Başkanı Ahmet Atam'ın elinden aldılar.



Ruhsat töreni avukatlık cübbelerinin giyilmesi ile devam etti. Cübbeleri ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Avukatlık kimliği, Baronun hediyelerini Avukat Betül Akın, Avukta Abdullah Türk, Avukat Mehmet Yaman ve Av Remzi Göçmenli tarafından takdim edildi. (EFE) - KÜTAHYA