Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. Yılı

Bafra'da, Osmanlı'nın Irak cephesinde İngiliz kuvvetlerini yenilgiye uğrattığı Küt'ul Amare Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Bafra Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Zeki Öğreten, okulda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugünün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nden sonra ikinci büyük zafer günü olduğunu söyledi.



Kut'ül Amare Zaferi'ni kutlamak ve vatan için canlarını feda eden şehitleri saygı ile anmak için toplandıklarını dile getiren Öğreten, "Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz. Bu büyük zaferin 101. yılı kutlu olsun." dedi.



Program, Kut'ül Amare Zaferi'ni anlatan video gösterimi, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve Samsun Sahra Sıhhiye ve Eğitim Merkez Komutanlığı bandosunun gösterisi ile son buldu.



Programa, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve davetliler katıldı.