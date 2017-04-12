Küreselleşen dünyanın yeni iş fırsatı: Etik ve Uyum Yöneticiliği



TEİD'in Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programının yeni dönemi başlıyor

Etik ve İtibar Derneği TEİD ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı" 2. dönem eğitimleri başlıyor. Alanında dünyadaki dört sertifika programından biri olan eğitim programına hukuk müşavirleri, uyum yöneticileri, insan kaynakları, iç denetim ve kurumsal iletişim çalışanları, denetçiler, etik ve uyum alanında uzmanlaşmak isteyen üst düzey yöneticiler katılıyor.

Etik ve Uyum Yöneticisi mesleğine yönelik olarak dünyanın önde gelen dört sertifika programından biri olan programın İlk dönemi, Kasım - Aralık 2016 aylarında büyük başarıyla gerçekleşmiş ve Türkiye'nin ilk 25 Etik ve Uyum Yöneticisi sertifikalarını almışlardı.

29 Nisan - 10 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen yeni dönem, 6 hafta boyunca Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Verilecek eğitimin ardından katılımcılar jüriye sunulmak üzere bir vaka çalışması yapacaklar. Ücreti 4.050 TL olan sertifika programında TEİD üyelerine %20 indirim uygulanıyor.

Yeni ve önemli bir kariyer fırsatı

Şirketlerin yerel ve global pazarlardaki etik risklerini yöneten, yerel ve uluslararası düzeyde yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlayan, şirket çalışanlarını risklere karşı eğiterek farkındalık yaratan, yasalarda belirtilen maddelerin de üzerinde, şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlayacak iç mevzuat oluşturan ve uyumu yöneten yöneticiler, Etik ve Uyum Yöneticisi olarak şirketlerde görev alıyor.

Küreselleşen dünyada Etik ve Uyum Yöneticiliği, önemli mesleklerden biri haline geliyor. Şirketlerin global vatandaşlık kimlikleri ile gelen tüm risklerin erken teşhisi ve etkin yönetimi Etik ve Uyum Yöneticileri tarafından yapılıyor.

İş dünyasından uzman eğitmenler

TEİD'in Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı, iş çevrelerinden eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre tasarlanmış bulunuyor. Program, yurtdışındaki sayılı eğitim örneklerinden esinlenerek katılımcıların Türkiye'de ve yurtdışında çalışabilecek donanımda Etik ve Uyum Yöneticileri olmalarını amaçlıyor. Sertifika programı, hukuk müşavirleri, uyum yöneticileri, insan kaynakları, iç denetim ve kurumsal iletişim çalışanları, denetçiler, etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen üst düzey yöneticilere yönelik düzenleniyor.

Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı'nın eğitmenleri arasında Integrity Partners Danışmanlık'tan TEİD Eski Genel Sekreteri Tayfun Zaman, ACT ECON Rekabet ve Regülasyon Danışmanlığı Ortakları Dr. M. Fevzi Toksoy ve Av. Bahadır Balkı, Astellas Pharma Etik ve Uyum Direktörü Avukat Altuğ Özgün, Philip Morris SA Türkiye ve Balkanlar Uyum Direktörü Emre Çolak, Cerebra Muhasabe Denetim Danışmanlığı Yönetici Ortağı, SMMM, CFE Fikret Sebilcioğlu, Aren Denetim Kurucu Ortağı, SMMM Dr. Mehmet Ali Demirkaya, KPMG Şirket Ortağı, Risk Yönetimi Danışmanı İdil Gürdil, TEİD Araştırma Müdürü Ali Cem Gülmen, Coca Cola İçecek Hukuk Baş Müşavirliği ve Etik ve Uygunluk Komitesi Başkanı Av. Ertuğrul Onur, Marsh Türkiye Hukuk ve Uyum Direktörü Av. Gökçe Türkoğlu ve Roche Türkiye Hukuk ve Uyum Direktörü Av. Gonca Uyguç bulunuyor.

Sertifika programında eğitmenler, "Kurumsal Etik Risk Haritası Nasıl Çıkartılır?", "Şirket İçi Etik İhlallerinde İş Hukuku ve Ceza Hukuku Uygulamaları Nelerdir?", "Etik Kültürü Nasıl Oluşturulur?, "Etik Liderlik Nedir?", "Etik ve Uyum Programı Nasıl Oluşturulmalı?", "Etik Kodu Yazım Süreci Nasıl Yönetilir?, "İlke, Politika ve Prosedürleri İlişkisinde Nelere Dikkat Edilmeli?", "Etik Programının İç ve Dış İletişimi Nasıl Yapılır?", "Etik Eğitim Programları Nasıl Kurgulanır ve Nasıl Değerlendirilir?", "Etik ve Uyum Programının Başarım Ölçütleri Nelerdir?", "İhbar Mekanizmaları Nelerdir? Misilleme Nasıl Engellenir? İç Soruşturmalar Nasıl Yürütülür?", "Beyaz Yaka Suçları Nedir?", "Çıkar Çatışmaları Nedir? Nasıl Engellenir?" ve "Kamu İlişkilerinde Etik Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?" gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaşacaklar.

