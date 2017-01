Kulalılar Tarihlerini Öğreniyor

Manisa'nın Osmanlı evleriyle ünlü tarihi Kula ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kırsal Turizm Kursu başladı.



Kula'nın tarihi ve jeolojik hazinesini ortaya çıkarmak, hem halkı bilinçlendirmek hem de yeni iş sahalarının oluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kursun bir ay süreceği ve hafta içi her gün akşamları yapılacağı öğrenildi.



Yoğun ilgi gören ve daha önce ilçede açılmayan kursun ilerleyen zamanlarda talebin olması durumunda yeniden açılması planlandığı kaydedildi.



Konuyla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, "Son zamanlarda Kula olarak üzerinde durduğumuz inanç turizmi, kültür turizmi, kent turizmi, sağlık turizmi konularının ayrıntıları ile anlatıldığı ve her bir kursiyerin profesyonel bir rehber gibi bilgi sahibi olacağı bir eğitimin ilk adımı atılmış oldu. Eğitimin sonunda ise bu turizm değerlerinin birebir ziyaret edilerek uygulamalı olarak yerinde görülecektir. Açılan kursun sonunda katılımcılar sertifika sahibi olacaktır. Halk Eğitim Merkezi olarak her alanda kurs açmaya özen gösteriyoruz. Amacımız tüm halkımıza ulaşıp, onların sosyal kültürel ve mesleki açıdan gelişimlerini sağlamak. Meslek edindirmek ve mesleğinde oluşan yeniliklere uyumlarını sağlamak." dedi. - MANİSA