Kula İlçe Emniyet Müdürü İzmir'e Atandı

Kula İlçe Emniyet Müdürü Hakan Meletlioğlu en son yayınlanan kararnameyle İzmir'e atandı.



Yaklaşık 2 aydır Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Hakan Meletlioğlu, İzmir'e atandı. Meletlioğlu'nun gidişi sonrası Komiser Ahmet Ömerbeyoğlu'nun Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekalet edeceği bildirilirken, yerine atanacak emniyet müdürünün ismi ise henüz belli olmadı. Kula'ya veda etmeye hazırlanan İlçe Emniyet müdürü Hakan Meletlioğlu, "Kısa sürelide olsa Kula ilçesinde hizmet ettik. Kısa sürede iyi dostluklar kazandık. Görevimiz icabı tayinimiz çıktı Kula'dan ayrılıyorum. Kısa dönem içerisinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA