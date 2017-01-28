Kül Kedisi'ne Miniklerden Yoğun İlgi

12:00 ve 15:00'de sahnelenen tiyatro oyununu toplamda binden fazla çocuk izledi. Tiyatro gösterimi öncesi sergilenen illüzyon gösterimi büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı oyuncuları tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini ise Melih Cevdet Avşaroğlu yaptı.

Çocuklarıyla birlikte oyunu izleyen veliler ise böylesine etkinlikler düzenlediği için Başkan Cabbar'a teşekkürlerini iletti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da sinema, konser ve tiyatrolar başta olmak üzere kültür-sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.