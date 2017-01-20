Küçükçekmece'den Yüzlerce Kişiye İstihdam

İşverenlerle, iş arayanları buluşturan Küçükçekmece Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, hem eğitim veriyor hem de işsizliğe çare oluyor. Geçtiğimiz yıl, 7 bine yakın başvurunun yapıldığı merkez; bu kapsamda bin 500 kişiyi çeşitli iş kollarına yönlendirirken, 400'e yakın kişiye de istihdam sağladı.



Vatandaşların istihdam taleplerini cevaplamayı ve işverenin ihtiyaç duyduğu çalışana kolaylıkla ulaşmasını amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş hayatına atılmak isteyen vatandaşları işverenlerle buluşturuyor.



Merkez; herhangi bir mesleki vasfı bulunmayan ve iş arayan lise ve üniversite öğrencilerine eğitim, kurs ve seminerler düzenleniyor. 2016 yılında, 7 bine yakın başvuru gelen İstihdam ve Kariyer Merkezi'nin, bin 500 kişiyi çeşitli iş kollarına yönlendirerek, 400'e yakın kişiye de istihdam sağladığı kaydedildi.



İş arayanlara eğitim, kurs ve seminerler



İstihdam ve Kariyer Merkezi, Küçükçekmece ilçesinde yaşayan, iş hayatına atılmak isteyen vatandaşlarını işverenlerle buluşturuyor.Ayrıca, iş arayan ancak herhangi bir mesleki vasfı bulunmayan kişilere de eğitim, kurs ve seminerler düzenliyor. Bunun dışında, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na (İŞKUR) ait; kayıt işlemleriyle, işsizlik maaşı başvuru işlemlerini de gerçekleştiriyor.



Küçükçekmece Belediyesi'nin İstihdam ve Kariyer Merkezi aracılığıyla, periyodik olarak düzenlediği "Kariyer Günleri" kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine yönelik CV hazırlama ve mülakat teknikleri konularında bilgilendirmede bulunuluyor.



2017 yılında daha çok istihdam



İstihdam Masası'nın 2016 yılında 7 bine yakın başvuru aldığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz,"2016 yılında İstihdam ve Kariyer Merkezimize 7 bine yakın başvuru yapıldı. Bu başvuruları yapan bin 500 kişi farklı sektörlerdeki çeşitli işlere yönlendirildi. Bu kişilerden 400'e yakın kişiye de iş imkanı sağlandı.İş isteyen vatandaşlarımız, İstihdam ve Kariyer Merkezine müracaat ettikleri takdirde, talep olan özel sektör firmalarına yönlendirmeye devam edeceğiz. 2017 yılında çok daha fazla vatandaşımıza bu konuda yardımcı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL