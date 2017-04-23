Küçükçekmece'de Çocuklar 23 Nisan Konseri ile Eğlendi
Küçükçekmece’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Selçuklu Parkı Amfi Tiyatrosu’nda konser düzenlendi.
Küçükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Selçuklu Parkı Amfi Tiyatrosu'nda konser düzenlendi. Konsere Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konser, belediyenin kursiyerlerinin bağlama ve keman dinletisi ile başladı. İzleyicilerin beğenisine sundukları müziklerle sahneyi dolduran kursiyer öğrenciler, birçok türküyü hep bir ağızdan seslendirdi. Ardından Küçükçekmece'de bulunan Kültür Merkezleri'nin halk oyunları grupları katılımcılara dans gösterisinde bulundu.
Mini gösterilerin ardından konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün çok gururluyuz. Çünkü dünyanın tek çocuk bayramını kutluyoruz. Ülkemizle, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'le, bayrağımızla ve cennet vatanımızla övünüyoruz. Küçükçekmece'nin bu çok renkli ve çok sesli çehresi ile övünüyoruz" diyerek katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Konuşmasına Küçükçekmece'ye yapılan hizmetlerden bahsederek devam eden Başkan Temel Karadeniz, "Özellikle yaz dönemlerinde sizlerle çok güzel konserler yapacağız. Buranın eski halini de biliyorsunuz. Gerçekten bundan sonra buradaki renkli konserlerimiz Küçükçekmece'ye neşe katacaktır. Bu mekanları da beraberce koruyacağız. Biliyorsunuz yine bu mekan içerisinde bir sosyal tesisimiz var. İddiayla söylüyoruz ki, İstanbul'un en ucuz fiyatlarla hizmet veren sosyal tesisidir. Hemen 1 ay sonra üst tarafta bir sosyal tesis daha hizmetinizde olacaktır. Yine bu dönemde, sadece Atakent'te Zülfikar Parkı'nı yaptık. İstanbul'da sadece 3 ilçede bulunan Tropik Eğitim Parkı'nı hizmete almış olduk. Küçükçekmece'ye daha çok hizmet etmek için ve daha fazla layık olmak için İnşallah daha fazla çalışacağız. Çünkü çocuklarımız ve sizler her şeyin daha iyisini hak ediyorsunuz" dedi.
Başkan Karadeniz, konuşmasının ardından halk oyunları gruplarına ve öğretmenlerine çiçek takdim ederek teşekkür etti. Çiçek takdiminin ardından katılımcıların merakla beklediği ünlü müzik grubu Pinhani sahne alarak en sevilen şarkıları ile dinleyicilerle buluştu. - İSTANBUL