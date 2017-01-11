Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Oyunları Başladı

Küçükçekmece Belediyesi'nin sitelerde komşuluk ilişkilerini artırmak, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, ortak paydaları çoğaltmak ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmek amacıyla başlattığı 2017 Kış Spor Oyunları, Atakent Güneş Park Sitesi'nde başladı. Masa tenisi, yüzme, satranç ve tavla turnuvaları renkli görüntülere sahne oldu.



7'den 70'e herkesin spor yapması amacı için sportif faaliyetleri sitelere taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, site sakinlerini eğlenceli bir ortamda bir araya getirdi. Atakent Güneş Park Sitesi'nde, site sakinleri; gerçekleştirilen turnuvalarda masa tenisi, yüzme, satranç ve tavla turnuvası dallarında hünerlerini sahneledi.



Turnuvalar sonunda, oyunlarda dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, Atakent Güneş Park Evleri Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Durmaz ve site yöneticileri tarafından kupa ve madalyaları verildi.



Tavla Turnuvası; 1.Edip Saltoğlu, 2.Murat Müsellim, 3.İbrahim Uğur Çelen. Satranç Turnuvası; 1.İbrahim Bilge Ulusever, 2.Alp Kaan Özdemir ve Mehmet Ulusever, 3.Ahmet Mirza Tosun. Masa Tenisi Turnuvası; 1.Volkan Şimşek, 2.Cengiz Çubukcu, 3.İbrahim Bilge Ulusever, Yüzme Turnuvası; 1.Ulaş Pınarbaşı, 2.Erol Korkmazoğlu, 3.Kerem Ali Çubukcu. - İSTANBUL