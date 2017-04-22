1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden birşeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay





Yazan: Cantuğ Turay





Yöneten: Nermin Uğur



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Balıkesir



İlce : Ayvalık



Mekan : Sanat Fabrikası



Mekan Adresi : Fevzipaşa-Vehbibbey Mah. Barbaros Cad. 4. Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Küçük Bir Aşk Masalı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır