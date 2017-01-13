Köy Okulu Öğrencileri Hayallerindeki Robotları Tasarladı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı Köyü Ortaokulu öğrencileri, Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (FeTeMM) uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmalarla hayallerindeki robotları tasarladılar.



Robotik eğitimi ve okuryazarlığı öncesi robot tasarımı üzerine çalışma yürüttüklerini ifade eden Yoncabaşı Köyü Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, STEM eğitimi uygulaması kapsamında bu çalışmayı yürüttüklerini söyledi. Öğrencilerin kendi hayallerindeki robotları tasarladıklarını belirten Kulu, "STEM eğitimi uygulamalarının yapıldığı köy okulumuzda, robotik eğitimi okuryazarlığı yapmadan önce ve bu çalışmaya daha hız katmadan önce ulusal bir proje olan 'Hayalimdeki Robot' projesiyle etkinliklerimize hız verdik. Çocuklar hayallerindeki robotları yaptılar ve tasarladıkları robotların özelliklerini anlattılar. İkinci dönem daha donanımlı robotik eğitimi ve okuryazarlığı vereceğimiz öğrencilerimize bu ön hazırlıkla beraber daha iyi bilinçlendiler. Bu konuda çok mutluyuz" dedi.



Yoncabaşı Köyü'nde ikamet ettiklerini belirten öğrencilerden Kadir Davaz, hayalindeki robotun zenci olmasını, ırkçılığa ve insanları ayırmaya karşı olmasını, insanlara yardımcı olmasını istediğini söyledi. Güçlü Robot'u yaşlılara yardımcı olması için tasarladığını kaydeden Süreyya Aygün ise, "Yaşlı olanlar çok yürüyemiyor ve robotumun onlara yardımcı olmasını isterdim. Ayrıca, defterler ile kitaplarımı bırakmak için kafa kısmının arka tarafına gizli bir bölme yaptım" şeklinde konuştu.



Gülsüm Aygül da, "Cumartesi ve Pazar günleri canım sıkılıyor ve bu robotun bana arkadaşlık etmesini isterdim. Dans etmesini ve konuşarak hareket etmesini, ayrıca oyuncakçılarda satışa sunulmasını isterdim" dedi.



Robot tasarlayan öğrencilerden Mesut Aygün ise, hayalindeki robotun yaşlılara ve engellilere yardımcı olmasını istediğini söyleyerek, tasarladığı robotun alışveriş yapabilecek ve ev ihtiyaçlarına yardımcı olabilecek kapasitede anne ve babalara yardımcı bir robot olmasını istediğini belirtti.



Öğrencilerin yorumlarıyla yapılan değerlendirmede, tasarlanan robotların birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu ve robotların öncelikle yaşlılar ile engelliler başta olmak üzere tüm insanlara yardımcı olması amaçlandığı belirtildi. - BİTLİS