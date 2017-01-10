Kosovalı Ressamlardan "Göçmen Renkler" Sergisi

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kosovalı 6 ünlü ressamı 16 Ocak'ta açılacak "Göçmen Renkler / Ngjyra Emigrantë" sergisinde bir araya getiriyor.



Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezinde açılacak sergiye, Kosova'nın ünlü ressamları İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi eserleri ile katılacak.



Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden yapılan açıklamada, Dernek Başkanı Gülen Aksu Türker, "Kosova'yı kardeş ülke Türkiye'de tanıtma faaliyetlerimizi hep üstüne koyarak devam ettiriyoruz. Bizimle aynı amaca gönül vermiş, uluslararası sergilerde eserleri yer alan, ödüllü Kosovalı ressamlarımızın destekleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda dünya çapında tanınmış Kosovalı ressamlarımızı karma bir sergide Türkiye'deki sanatseverlere ulaştırmak için önayak olduk." ifadelerini kullandı.



Kosovalı 6 sanatçıya ait 30 eserin yer alacağı sergi, 22 Ocak'a kadar Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezinde gezilebilecek.