"Kösem" Başladı, Nurgül Televizyon Başına Koştu

Muhteşem Yüzyıl Kösem başladı, dizinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, ekran başına kilitlendi.

Muhteşem Yüzyıl Kösem başladı, dizinşn başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, ekran başına kilitlendi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>