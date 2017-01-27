SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
"Kösem" Başladı, Nurgül Televizyon Başına Koştu
"Kösem" Başladı, Nurgül Televizyon Başına Koştu
27 Ocak 2017 Cuma 22:22
Muhteşem Yüzyıl Kösem başladı, dizinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, ekran başına kilitlendi.
Muhteşem Yüzyıl Kösem başladı, dizinşn başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, ekran başına kilitlendi.
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Magazin
»
Haber
[9206182] Haberler.com
8
27
25
Erdoğan'a taktığı rozetle gönülleri bir kez daha fethetti
Yıllar geçti, Pınar'ın içindeki ateş sönmedi!
Bitecek diye beklerken, bir yenisi daha geliyor
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
Referandum tartışmalarına Ebru da katıldı
CHP'nin okları Murat Boz'a yöneldi!
Dekoltesine hakim olamayınca olanlar oldu
Erdal Beşikçioğlu'ndan Arda'ya referandum göndermesi
'Hayır'cılar Gökhan'ın videosunu paylaşıyor
"Bizi izliyorsan ışığı aç kapa dediler" Trump'tan yanıt gecikmedi
Ünlü aktör, Facebook canlı yayınında intihar etti
'Survivor Erdi' kimdir? En büyük destekçisini duyan şoke oluyor!
Helal olsun! Önünü kesen sokak çocuklarına sımsıkı sarıldı
Bahçesinde deli gibi bağırırken, imdadına komşuları yetişti
"ABD batacak, halk Çin'e sığınacak"
16 yaşındaki Ukraynalı modele tecavüzün cezası belli oldu
Çağatay bir dönemin efsane villasına gitti, eli boş döndü
"Caner, kızımı boşayamaz! Biz büyü yaptırdık"
Trump Madonna'ya çok ağır sözlerle yüklendi
Acun Ilıcalı bir süre yok! İşte yerine gelen isim
Ünlü isim, Survivor'a gitmeden önce boşanmış
Hayalindeki evlilik teklifi tam bomba!
Kıvanç çıldırdı: Adı Başak, soyadı Tatlıtuğ
Dedikoduları bitiren fotoğraf!
Sürpriz sonuç! Boşanamadılar
Burçin ve İlker'in keyfi yerinde! El ele geldiler
Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e teklif
Ünlü oyuncu diz çöktü el öptü
Vurdulu kırdılı filmlerin vazgeçilmez aktörü şimdi ne yapıyor
"ABD'yi Batıran Başkan" için kolları sıvadı
Bebeğe benzemek için 50. kez bıçak altına yattı!
Caner sonunda patladı! Oğlunun annesine çok ağır sözler
Eşi başka kadınlarla yakalanmıştı! İlk yorumu çok konuşulur
Olayı abarttı: Beyaz, cehenneme çağırsa giderim
Kadın polis, iç çamaşırını yoklayınca gerçek ortaya çıktı
Duyduklarına dayanamadı, kalemi kırdı
"Kızının sevgilisiyle mi birlikte oldun" demişti! Pişti oluyorlardı
Ünlü model, protesto için göğüs ucunu ateşe verdi
İlk kez bu kadar ağır konuştu: Hadsiz terbiyesizler
Dalga geçiyorlardı! Şimdi herkes kapısında yatıyor
İkisi birden bırakıyor! İşte yerlerine gelen isimler
Biyonik cinsel organ taktırmıştı! İtirafıyla programa damga vurdu
Yasmin'in bu pozu annesine soruldu
Survivor'ın perde arkası! Ekrandan tüm Türkiye izledi
Diriliş ekibini yıkan ölüm! Acı haber çekim esnasında geldi
Ünlü isim, canlı yayında silikonunu sunucuya fırlattı