Korkuteli'de Başarılı Öğrencilere Ödül

Antalya'nın Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 100 başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.



Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda derslerinde başarılı olan, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde başarılı olmuş 100 öğrenciye ödül verdi. Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu'nun da katıldığı ödül töreninde başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Törende başarılı olan öğrencileri tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz, "öğrencimizin bu başarı ile hem ailelerine hem de okullarına mutluluk yaşattığını kaydederek, Okullarımızın başarısı ilçede marka haline geldiğini, Okullarımızın Öğretmen ve idareci kadrosu, kaliteye endeksli sistem ile okul-öğrenci-aile diyalogu bu başarıyı getirdi" dedi.



Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Kocagöz, "Onlar başarılı oldukları müddetçe, bizler de öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Kaymakam Erol Tanrıkulu, öğrencileri teşvik etmek anlamında İlçe Milli Eğitim Müdürü ile başarılarının artması için öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini belirtti.



Kaymakam Tanrıkulu, "Öğrencilerimizin başarılı olması demek, bir anlamda ilçemizin de başarılı olması demektir. Tüm öğrencilerimizin eğitim noktasında daha çok başarı kaydetmelerini temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA